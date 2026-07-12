Yemen, BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
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Yemen, BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı

12.07.2026 02:45
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Yemen, İran'ın Sana'ya gerçekleştirdiği uçuş sonrası BMGK'yı toplantıya çağırarak egemenlik ihlalini vurguladı.

Yemen Hükümeti, İran'a ait bir uçağın başkent Sana'ya gerçekleştirdiği uçuşun ardından yaşanan krizin ele alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın bildirdiğine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin Yemen'in egemenliğini açıkça ihlal ettiğini savunan Alimi, İran'a ait "Mahan Air" şirketinin 3 Temmuz'da Sana'ya bir uçuş gerçekleştirerek Husi (Ensarullah Hareketi) heyetini Tahran'a taşıdığını kaydetti.

Alimi, uluslararası toplumdan "bu durum karşısında net bir duruş" sergilemesini beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın attığı bu adım, Yemen'in egemenliğinin alenen ihlal edilmesi anlamına geldiği gibi, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası meşruiyet kararlarına da açık bir meydan okumadır."

Husilerin, heyetin Tahran'dan dönüşü meselesini bir algı yönetimi olarak kullandığını öne süren Alimi, bu uçuşun asıl amacının Sana'dan Tahran'a askeri uzmanların ve yetkililerin taşınmasını gizlemek olduğunu iddia etti.

İran makamlarından, Yemen hükümetinin Sana'ya gerçekleştirilen doğrudan uçuşun niteliğine ilişkin yönelttiği bu suçlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen krizinin geçmişi

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler, başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli uluslararası toplum tarafından kabul edilen Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede, BM arabuluculuğundaki barış çabaları henüz kalıcı bir sonuç vermiş değil.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen, BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika

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