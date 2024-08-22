Yemen'de 115 Bin Kişiye Acil Gıda Dağıtıldı

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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısında Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde, hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde yaklaşık 115 bin kişiye acil gıda dağıtıldığını duyurdu.

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'nin Yemen'de 115 binden fazla kişiye acil gıda dağıttığı; önceliğin çocuklara, hamile ve emziren kadınlara verildiği kaydedildi.

Yardımların Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde, çatışma ve yerinden edilmenin yetersiz beslenmeyi endişe verici seviyelere düşürdüğü yerlerde dağıtıldığı aktarıldı.

WFP'nin aralarında bulunduğu dört uluslararası kuruluşun, 18 Ağustos'taki ortak açıklamasına göre, Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerdeki akut yetersiz beslenme, bu yıl öncekine göre, yüzde 34 arttı.

Yetersiz beslenmedeki artıştan en çok zarar gören kentlerin, Hudeyde ve Taiz'de hükümet kontrolü altındaki bölgeler olduğu belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.