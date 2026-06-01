Yemen\'de 6.323 Mayın Temizlendi

ADEN, 1 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Suudi Arabistan destekli Mayın Temizleme Projesi (MASAM), mayıs ayı boyunca ülke genelinde 6.323 kara mayını ve patlamamış savaş mühimmatı temizlediğini açıkladı.
MASAM sosyal medya platformu X üzerinden pazar günü yaptığı açıklamada, mayıs ayında 1,2 milyon metrekareden fazla alanın temizlenerek güvenli hale getirildiğini belirtti.
Suudi Arabistan tarafından 2018'de başlatılan proje kapsamında Yemen genelinde çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki mayın ve patlayıcı kalıntılarını temizleme çalışmaları yürütülüyor.
Yemen'in büyük bir kısmı, 2014'ün sonlarında Husi grubunun başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından patlak veren iç savaşta mayınlar ve patlamamış mühimmatla kaplanmış durumda.
Yemen hükümeti, Husileri 2 milyonun üzerinde kara mayını döşeyerek silahlı çatışmaların sona ermesinden sonra sivillere büyük tehdit oluşturmakla suçluyor.
