Yemen'de 6.323 Mayın Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de 6.323 Mayın Temizlendi

Yemen\'de 6.323 Mayın Temizlendi
01.06.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASAM, Mayıs ayında Yemen'de 6.323 kara mayınını temizleyerek 1,2 milyon metrekare alanı güvenli hale getirdi.

ADEN, 1 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Suudi Arabistan destekli Mayın Temizleme Projesi (MASAM), mayıs ayı boyunca ülke genelinde 6.323 kara mayını ve patlamamış savaş mühimmatı temizlediğini açıkladı.

MASAM sosyal medya platformu X üzerinden pazar günü yaptığı açıklamada, mayıs ayında 1,2 milyon metrekareden fazla alanın temizlenerek güvenli hale getirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan tarafından 2018'de başlatılan proje kapsamında Yemen genelinde çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki mayın ve patlayıcı kalıntılarını temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Yemen'in büyük bir kısmı, 2014'ün sonlarında Husi grubunun başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından patlak veren iç savaşta mayınlar ve patlamamış mühimmatla kaplanmış durumda.

Yemen hükümeti, Husileri 2 milyonun üzerinde kara mayını döşeyerek silahlı çatışmaların sona ermesinden sonra sivillere büyük tehdit oluşturmakla suçluyor.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Yemen, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de 6.323 Mayın Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:17:13. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'de 6.323 Mayın Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.