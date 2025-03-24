Yemen'de ABD'nin Hava Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı

SANA, 24 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, grubun kontrolündeki başkent Sana'da bir konuta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gruba ait El-Mesira televizyonunun Husilerin kontrolündeki sağlık yetkililerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde pazar gecesi Sana'nın batısındaki Asr banliyösünde gerçekleşen saldırıda yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre "3 çocuk ve 2 kadın" bulunuyor.

Saldırının "son derece şiddetli" olduğunun belirten bölge sakinleri, kurtarma ekiplerinin enkaz altında hayatta kalanları aradıklarını belirtti.

ABD ordusu henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

El-Mesira televizyonu bu saldırıdan birkaç saat önce de Kızıldeniz'de konuşlu ABD ordusunun Yemen'in kuzeyindeki Sada eyaletine yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Saldırıda eyaletin iç kesimlerinde yer alan ve eyalete adını veren Husilerin kalesi konumundaki kentin etrafındaki bölgelerin hedef alındığı belirtilmiş, ancak saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Hava saldırıları, Husilerin Kızıldeniz'in kuzeyindeki USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in iç kesimindeki Ben Gurion Havalimanı'na yeni saldırılar düzenlediklerini iddia etmelerinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Son saldırının İsrail ordusu tarafından engellendiği bildirildi.

El-Mesira televizyonuna göre günün erken saatlerinde ABD ordusu, Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'deki havalimanı da dahil olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can kaybı yaşandığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.