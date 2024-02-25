Yemen\'de ABD ve İngiltere\'nin Saldırısında Bir Sivil Öldü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırılarında ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde aynı aileden bir kişinin öldüğünü, 6'sının da yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde, "ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Taiz'in Makbene ilçesindeki Şemir bölgesini bombalaması sonucu aynı aileden bir sivil öldü, 6'sı yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Haberde saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da bir açıklama yapılmadı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta başlattığı saldırılarda ilk kez bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemenli grup dün, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hacce ve Taiz kentlerini hedef alan 22 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.