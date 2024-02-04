Yemen\'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere\'ye saldırdı

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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, başkent Sana dahil 5 kente saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere'nin, Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda kentlerini hedef aldığı belirtildi.

Husilere bağlı "Ensarullah" isimli haber sitesinde ise ABD ile İngiltere'nin, Taiz kentindeki Hayfan ve El-Berah bölgelerine 11 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, Sana'daki saldırıların En-Nehdeyn ve Attan bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler daha önce, ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya ve Dureyhimi beldelerine saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesine karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının, seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve uluslararası suların daha güvenli hale getirilmesi için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.