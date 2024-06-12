Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı - Son Dakika
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Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Hudeyde ilinin Et-Tuhayta kenti ve El-Cebbane bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti güvenliği tehlikeye girmiş ve bir deniz görev gücü oluşturulmuştur.

12.06.2024 22:59
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentinin ABD ve İngiltere saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

Haberde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde ilinin Et-Tuhayta kenti ve El-Cebbane bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğine yer verildi.

Yemen medyasına göre El-Cebbane bölgesinde bir Husi hava savunma karargahı bulunuyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve üç hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı - Son Dakika

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