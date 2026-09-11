Yemen'de artan çatışmalar bir günde 2 bin 398 aileyi yerinden etti

Yemenli yetkililer, ülkede son dönemde artan askeri gerilim nedeniyle bir günde 2 bin 398 ailenin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen hükümetine bağlı Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığının yayımladığı raporda, 10 Eylül'de 2 bin 398 ailenin daha yerinden edildiği aktarıldı.

Bu ailelerin 823'ünün Taiz, 1575'inin ise Lahic vilayetlerinden olduğu belirtildi.

Böylece ülkede tespit edilen yerinden edilmiş ailelerin toplam sayısının 9 bin 746'ya çıktığı, bu sayının 9 Eylül itibarıyla 7 bin 348 olduğu kaydedildi.

Yerinden edilmelerin en çok Taiz ve Hudeyde vilayetleri ile sahadaki gelişmelerden etkilenen batı kıyı bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Bu bölgeler arasında Cebel Habeşi, El-Meafir, Mekbene, El-Vaziye, Mevza, El-Muha, Hays ve Hudeyde'ye bağlı El-Huha ilçelerinin bulunduğu belirtildi.

Lahic'in El-Mudarebe ilçesinde bazı okulların yerinden edilen aileleri barındırmak amacıyla açıldığı, ayrıca bölge halkının da bazı aileleri evlerinde misafir ettiği aktarıldı.

Acil insani ihtiyaçlar

Yerinden edilen ailelerin başlıca acil ihtiyaçlarının barınma, gıda, hayat kurtarıcı yardımlar, hijyen malzemeleri, içme suyu ile su ve sanitasyon hizmetleri olduğu belirtildi.

Ailelerin kabul edildiği bölgelere akışının sürmesi nedeniyle insani ihtiyaçların giderek arttığına dikkat çekilen raporda, insani yardım kuruluşları ve bağışçılara kaynakları hızla harekete geçirmeleri ve yardım faaliyetlerinin kapsamını genişletmeleri çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.