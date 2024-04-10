Yemen'de binlerce kişi Gazze'ye destek için bir araya geldi

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Yemen'in Taiz kentinde bayram namazı kılan binlerce kişi, Gazze Şeridi'ne destek sloganları attı.

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından Gazze'ye destek için yaptığı çağrılara yanıt veren binlerce kişi Taiz'in merkezindeki El-Hurriye Caddesi'nde toplandı.

Kentteki camilerde bayram namazını kılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yle dayanışma mesajı verdi.

Yemenliler, "Özgür Taiz'den asil Gazze'ye", "Dinle ey dünya. Gazze özgürdür, boyun eğmeyecek", "Kararlılığınızı selamlıyoruz hikmet ve izzet diyarı Gazze" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.