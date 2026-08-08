Yemen'de Çatışma Riski Artıyor - Son Dakika
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Yemen'de Çatışma Riski Artıyor

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BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'de çatışma riskinin arttığını ve diplomatik yolun önemli olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in Nisan 2022'de BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkesten bu yana ilk kez yeniden geniş çaplı çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Marib ve Hadramevt'teki son saldırılarının aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açtığını, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başladığını ifade etti.

Saldırılardan ve artan bölgesel gerilimden endişe duyduğunu belirten Grundberg, bu gelişmelerin 2022 ateşkesiyle elde edilen kazanımları tehlikeye attığını ve Yemen'i daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın içine çekebileceğini kaydetti.

Son haftalarda Yemenli taraflar, bölgesel aktörler ve uluslararası ortaklarla gerilimi düşürmek ve mevcut gidişatı tersine çevirmek için yoğun temaslarda bulunduğunu aktaran Grundberg, diplomatik çözüm yolunun halen açık olduğunu belirtti.

Grundberg, bunun tarafların siyasi irade göstermesini, zor kararlar almasını ve sürece samimi şekilde katılmasını gerektirdiğini ifade ederek, diplomatik yolun askeri gerilimin düşürülmesi, (insanların ve malların hareket özgürlüğü de dahil) ekonomik istikrarın iyileştirilmesi ve çatışmayı sona erdirecek kapsayıcı bir siyasi sürece yönelik adımlar atılması için gerçekçi tek yol olduğunu belirtti.

Taraflara azami itidal göstermeleri, askeri misillemeyi teşvik eden eylemleri durdurmaları ve BM himayesinde iyi niyetli müzakerelere katılmaları çağrısında bulunan Grundberg, bölgesel aktörler ve uluslararası ortakların desteğiyle müzakere yolunun halen mümkün olduğunu kaydetti.

Grundberg, BM'nin tarafları desteklemeyi ve Yemen halkının çatışmanın barışçıl yollarla sona erdirilmesi yönündeki çabalarının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli Husilerin dün Marib ve Hadramevt vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve İHA saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de temmuz başından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında çeşitli cephelerde aralıklı çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Çatışma Riski Artıyor - Son Dakika

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