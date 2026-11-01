Yemen'de çatışmalar 300 binden fazla kişiyi yerinden etti, IOM son 2 aya dikkat çekti - Son Dakika
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Yemen'de çatışmalar 300 binden fazla kişiyi yerinden etti, IOM son 2 aya dikkat çekti

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IOM'nun yeni verilerine göre Yemen'de tırmanan çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi yerinden edildi ve bunların neredeyse tamamı son 2 ayda gerçekleşti. İnsani yardım ihtiyacının arttığı ülkede aileler barınak bulmakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de tırmanan çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunların neredeyse tamamının son 2 ayda gerçekleştiğini bildirdi.

IOM, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "IOM'un yeni verileri, Yemen'de tırmanan çatışmalar nedeniyle 300 bin fazla kişinin yerinden edildiğini ve bunların neredeyse tamamının son 2 ay içinde gerçekleştiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardım ihtiyaçlarının arttığı belirtilen paylaşımda, ailelerin barınak bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına vurgu yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yemen'de çatışmalar 300 binden fazla kişiyi yerinden etti, IOM son 2 aya dikkat çekti - Son Dakika
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