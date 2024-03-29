Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

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Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi.

Husilerin çağrısı üzerine, "Gazze ile birlikte.. Tüm Yemenliler sizinle..Cihad, Cihad.." başlığı altında başkent Sana'da on binlerin katılımıyla gösteri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.

Sana'nın yanı sıra on binlerce Yemenli; Amran, Zemar, Sada, Mahvit, Marib, el-Beyda, Hacce, Hudeyde, Lahic ve Dali kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.