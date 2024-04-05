Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

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Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında 15 kentte Filistin halkına destek amacıyla 150'den fazla gösteri düzenlendi.

Başkent Sana'nın yanı sıra Mahvit, Sada, Hacce, Hudeyde ve Beyda kentlerinin de aralarında bulunduğu 15 kentte meydanlarda bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun", "Ey Gazze, yanındayız.. Yalnız değilsin" ve "Kudüs bizim ilk meselemizdir. Söz veriyoruz" yazılı pankartlara yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.