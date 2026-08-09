Yemen'de Husi Mevzilerine Operasyon - Son Dakika
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Yemen'de Husi Mevzilerine Operasyon

Yemen\'de Husi Mevzilerine Operasyon
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Yemen hükümet güçleri, Husi saldırılarına yanıt olarak Marib ve Hadramut'ta operasyon başlattı.

ADEN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'de hükümet güçleri cumartesi günü birden fazla cephede Husi mevzilerine yönelik operasyon başlattı.

Yemen ordu sözcüsü Macid en-Nuzeyli televizyonda yaptığı açıklamada, operasyonun Marib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine bağlı askerler ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Husi saldırılarına yanıt olarak başlatıldığını söyledi.

Sözcü, hükümet güçlerinin çeşitli noktalardaki Husi mevzilerini ve askeri kapasitesini hedef aldığını belirtti. Saldırıların nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Nuzeyli, can kaybı ve hasar konusunda da bilgi paylaşmadı.

Operasyonun, ordunun farklı cephelerde koordineli hareket ettiğini ortaya koyduğunu belirten Nuzeyli, Husi saldırılarının devam etmesi halinde hükümet güçlerinin gerekli ve kararlı askeri önlemlerle karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İki taraf arasındaki çatışmalar, yıllar süren nispi sakinliğin ardından son günlerde yeniden tırmanışa geçmiş durumda.

Husiler ise hükümetin askeri operasyonuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler perşembe ve cuma günlerinde Marib ve komşu Hadramut'ta hükümet güçlerine yönelik art arda balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemiş, saldırılar askerlerin ve sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Mevzilerine Operasyon - Son Dakika

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