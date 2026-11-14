Yemen'de Husi saldırılarında Lahic'te Somalili, Taiz'de 12 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Yemen'de Husi saldırılarında Lahic'te Somalili, Taiz'de 12 yaşındaki çocuk öldü

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Yemen'de Husilerin Lahic ve Taiz'e düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Lahic'teki Haraz Mülteci Kampı'na saldırıda Somalili bir kişi öldü, Taiz'de keskin nişancı ateşiyle 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi; Yemen İnsan Hakları Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürerken Husilerin Lahic ve Taiz'de düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Taiz, Lahic, Marib ve Cevf illerindeki çeşitli cephelerde hükümet güçleri ile Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle çatışmaları sürdürüyor.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, Lahic'teki Haraz Mülteci Kampı'na Husilerin düzenlediği saldırıda Somalili bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin Aden, Lahic ve Taiz illerindeki yerleşim yerlerine ve sivillerin bulunduğu bölgelere saldırılarını sürdürmesi kınandı.

Haraz Mülteci Kampı'nın hedef alınmasının "uluslararası insancıl hukukun ve siviller ile sivil yapıların korunmasına ilişkin ilkelerin ağır ihlali" olduğu aktarıldı.

Lahic'in batısındaki el-Mudaribe ve Ras el-Ara ilçesinde bulunan Haraz Kampı'nda çoğunluğu Somalili ve Etiyopyalı binlerce sığınmacı barınıyor.

Taiz Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 yaşındaki Ömer Ammar Muhammed Abdulğani'nin Husilere bağlı keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, çocuğun Sabır el-Mevadim ilçesine bağlı el-Cibali köyünde koyun otlattığı sırada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca el-Misrah ilçesine bağlı ed-Dimne köyünde Hanin Taha Said Hizam (17) ile Emine Abdulhakim es-Sağir'in (35) keskin nişancı ateşi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Marib ve Cevf'te askeri operasyonlar

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Marib'in kuzeyinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü açıklandı.

Yemen ordusunun yayın organı "September Net"in haberinde de ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde orduya bağlı Vatan Kalkanı Güçlerine ait İHA'ların Husileri ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.

Husiler: Suudi Arabistan son 24 saatte 85 hava saldırısı düzenledi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte Suudi Arabistan'ın 85 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırıların Lahic, Taiz, Saada, Cevf, Marib ve Amran illerini hedef aldığını belirten Seri, gerilimin tırmanmaya başlamasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının sayısının 4 bin 948'e çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yemen'de Husi saldırılarında Lahic'te Somalili, Taiz'de 12 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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