Yemen'de Husi Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Husi Saldırısı: 8 Ölü

Yemen\'de Husi Saldırısı: 8 Ölü
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Husilerin Muha'ya düzenlediği saldırılarda 4 sivil, 4 asker hayatını kaybetti, 32 yaralı var.

SANA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'deki liman kenti Muha'ya ve ülkenin batı kıyısında hükümet kontrolündeki diğer bölgelere düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yerel bir sağlık çalışanının bildirdiğine göre, güneybatıdaki Taiz vilayetinde hükümet kontrolündeki Muha Limanı ve çevresindeki bölgeleri pazar günü hedef alan Husi saldırılarında 4 sivil ve 4 hükümet askeri hayatını kaybetti, yaklaşık 32 kişi de yaralandı.

Husilerin onlarca İHA'yla limana saldırdığını belirten Liman Müdürü Abdulmelik el-Şerabi, bunların 25'inin ekonomik öneme sahip birimleri, lojmanları ve gümrük hangarını hedef aldığını kaydetti.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise balistik füze ve İHA'lar, liman altyapısında "ağır hasara" yol açtı. Hükümet kontrolündeki liman, havalimanı ve sınır kapılarında hazırlık seviyeleri yükseltilirken, acil durum önlemleri de artırıldı.

Bölge sakinlerinin ve yerel bir kaynağın bildirdiğine göre, pazar günü öğleden sonra Muha ve çevresinde hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri'nin kontrolündeki bölgeler de İHA saldırılarının hedefi oldu. Husilere ait bir balistik füze, hükümet yanlısı Hudeyde Valisi Hasan Tahir'in sahil kenti Huha'daki karargahına isabet etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri ise aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan destekli güçlerin Muha'daki birlik toplanma alanları ile silah depolarına büyük çaplı balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Seri, silah ve askeri teçhizatta "geniş çaplı yıkıma" yol açan saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan onlarca kişinin arasında Suudilerin de bulunduğunu belirtti.

Seri, bu saldırının hem devam eden Suudi Arabistan destekli askeri seferberlik ve takviyelere hem de Yemen'in batı kıyısında ve Taiz vilayetinde Husi kontrolündeki bölgelere yönelik son saldırılara bir yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin hükümet kontrolündeki kentlerinden Muha, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve uluslararası deniz taşımacılığı için hayati önem taşıyan stratejik konumdaki Babülmendep Boğazı'nın yakınında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika

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