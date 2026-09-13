Yemen'de Husiler, gazeteci Sadık Şelli'yi Taiz'deki evinde gözaltına aldı

Yemen'deki Husilerin, hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri Basın Merkezi Müdürü Sadık Şelli'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ABD merkezli Meta şirketinin Facebook isimli sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Direniş Güçleri Basın Merkezi Müdürü Şelli'nin Husi güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Şelli'nin Taiz iline bağlı Muha kentindeki evinde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, durumuna ilişkin belirsizliğin devam ettiği kaydedildi.

Sendika açıklamasında, Şelli'nin gözaltına alınması ve sağlık durumuna ilişkin tüm sorumluluğun Husilerde olduğunu hatırlatarak, Ulusal Direniş Güçleri Askeri Medyası Müdürü Sadık Şelli'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca, gazetecilerin yalnızca meslekleri ve aldıkları pozisyonları sebebiyle gözaltına alınmalarının "basın özgürlüğü ve ifade hakkının ihlali" olduğu vurgulandı. Sendika, meslekleri gerekçesiyle gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası ve yerel basın kurumları ile insan hakları örgütlerinin bu olayı kınamaları ve baskı yapmaları çağrısı yaptı.

Husilerden Şelli'nin gözaltına alınmasına ilişkin iddialara dair henüz bir açıklama yapılmadı.