Yemen'de Husiler, Yunan petrol gemisinin çekilmesi için çalışmalara başlıyor - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, Yunan petrol gemisinin çekilmesi için çalışmalara başlıyor

İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan petrol gemisi 'MV Sounion'un çekilmesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu. Husi hükümeti, saldırı nedeniyle günlerce yanan geminin çekilmesine izin verdiğini belirtti. Husiler, İsrail'e uygulanan ambargoyu ihlal edecek gemileri hedef almaya devam edeceklerini ifade etti.

01.09.2024 00:46
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Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan petrol gemisi "MV Sounion"un çekilmesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu.

Husilerin sözde dışişleri bakanı Cemal Amir, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan geminin çekilmesiyle ilgili bilgi paylaştı.

Husi hükümetinin daha önce, saldırı nedeniyle günlerce yanan geminin çekilmesine izin verdiğini hatırlatan Amir, bugün gemiyi çekecek römorkörlerin gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Amir, Filistin halkına yönelik saldırı ve abluka devam ettiği sürece, İsrail'e uygulanan ambargoyu ihlal edecek gemileri hedef almayı sürdüreceklerini belirtti.

Gemiye saldırı

Husiler, 21 Ağustos'ta MV Sounion isimli Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını belirtmişti.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, 28 Ağustos'ta katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, Yunan petrol gemisinin çekilmesi için çalışmalara başlıyor - Son Dakika

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