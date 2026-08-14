Yemen'de Husilerden Batı Kıyısına Saldırı - Son Dakika
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Yemen'de Husilerden Batı Kıyısına Saldırı

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Husiler, Yemen'in batı kıyısına 36 balistik füze ve 42 İHA ile toplam 78 saldırı düzenledi.

Yemen hükümetine bağlı "Ulusal Direniş Güçleri", İran destekli Husilerin ülkenin batı kıyısındaki bölgelere 36'sı balistik füze, 42'si insansız hava aracıyla (İHA) olmak üzere 78 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hükümete bağlı güçlerin askeri medya biriminden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin batı kıyısındaki bölgelere 36 balistik füze ve 42 İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, füze ve İHA'ların ne zaman fırlatıldığına ilişkin bilgi paylaşılmazken 11 füze ve İHA'nın hedeflerine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

Husilerin saldırılarının "herhangi bir askeri hedefe ulaşmadığı" aktarılan açıklamada, saldırıların El-Muha Limanı ile sivil hizmet tesislerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Husilerin cephe hatları ve mevzilerinde can ve mühimmat kaybı verdiği belirtilirken, kayıpların boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"Ulusal Direniş Güçleri"

Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Üyesi Tarık Salih'in komutasındaki "Ulusal Direniş Güçleri", Kızıldeniz'in güneyindeki Babulmendeb Boğazı yakınlarında bulunan Muha kentini merkez olarak kullanıyor.

Ulusal Direniş Güçleri, ülkenin Taiz ve Hudeyde vilayetlerine bağlı batı kıyısındaki bazı bölgelerde konuşlanıyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerden Batı Kıyısına Saldırı - Son Dakika

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