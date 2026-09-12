Yemen'de Husilerin ateş açtığı göç eden ailede 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Husilerin ateş açtığı göç eden ailede 2'si çocuk 3 kişi öldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de Husiler, çatışmalardan kaçarak Hudeyde'den Aden'e göç eden 6 kişilik bir aileye ateş açtı; 2 çocuk ile dedeleri yaşamını yitirdi, anne ve 2 çocuk yaralandı. Taiz ve Hudeyde'de şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.

Yemen'deki Husilerin, çatışmalardan kaçmak amacıyla ülkenin batısındaki Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yemen'deki bağımsız haber sitesi "El-Masdar Online"ın haberine göre Husiler, Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden 6 kişilik bir aileye ateş açtı.

Saldırı sonucu 2 çocuk ile dedeleri yaşamını yitirdi, çocukların annesi ile diğer 2 çocuk ise yaralandı.

Husiler, söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinin bazı bölgelerinde, hükümet güçleri ile Husiler arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Çocuk, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin ateş açtığı göç eden ailede 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:33:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'de Husilerin ateş açtığı göç eden ailede 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement