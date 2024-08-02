Yemen'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncel

Yemen'in birçok kentinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, Heniyye ve Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Fuad Şükür için cuma namazının ardından Sana'daki tüm camilerde ve grubun kontrolündeki çeşitli kentlerde gıyabi namazlar eda edildi.

Yemen hükümetinin kontrolündeki Marib ve Taiz kentlerinde de yüzlerce kişi Heniyye için gıyabi namazı kıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı bugün Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde toprağa verilmişti.