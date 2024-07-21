Yemen'de İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yemen'de İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişi yaralandı

İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Husilere ait haber ajansı SABA'nın haberine göre, İsrail'in Hudeyde kentini hedef alması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almazken, yerel sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının ardından Hudeyde kenti merkezindeki El-Alfi Hastanesi'ne 2 ölü ve onlarca yaralı getirildiğini aktardı.

21.07.2024 00:01
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Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in "ABD ile işbirliği içinde sivil alanları, hizmet ve ekonomik tesisleri hedef aldığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Hudeyde kentini (petrol depolarını ve elektrik santralini) hedef alması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almazken, yerel sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının ardından Hudeyde kenti merkezindeki El-Alfi Hastanesi'ne 2 ölü ve onlarca yaralı getirildiğini aktardı.

Aynı kaynak, ölen ve yaralananların büyük bir kısmının Hudeyde Limanı'ndaki yakıt tesislerinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişi yaralandı - Son Dakika
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