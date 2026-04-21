Yemen'de Kızamık Vaka Artışı

Yemen'de kızamık kaynaklı çocuk ölümleri vakalarında yaşanan artışın ardından Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi devreye girdi.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Yemen Sağlık Bakanı Kasım Muhammed Behaybih, Aden kentinde kızamık vakalarında yaşanan artışın ardından devreye giren acil durum komitesi ile toplantı düzenledi.

Toplantıda kızamığın yayılma nedenleri ile artışını önlemek için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Hastalığın yayılmasını önlemek ve toplumu korumak için hazırlık düzeyini yükseltmek, epidemiyolojik gözetim ve erken müdahale sistemlerini güçlendirmek gerektiği vurgulandı.

Kızamık vakalarında artış

Yemen'de son dönemde kızamık vakalarında artış kaydedilmiş, nisan ayında hükümetin kontrolündeki bölgelerde kızamık nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ülkede yıl başından bu yana 7 binden fazla kızamık vakası tespit edilmiş, 36 çocuk kızamıktan yaşamını yitirmişti.