Yemen\'de Kolera Vakalarında Ciddi Artış

Güncel

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 63 binden fazla kolera vakası görüldüğünü belirtti.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 22 kentin bulunduğu Yemen'de 20 kentte kolera vakalarında ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

Yerel makamların verilerine göre, sene başından 31 Mayıs'a kadar ülkede 63 binden fazla kolera vakası görüldüğü kaydedildi.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılırken, 2024'ün başından bu yana kolera vakalarında da büyük oranda artış gözleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'de sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor.