Yemen'de Mayınlar 41 Sivili Hayatından Etti - Son Dakika
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Yemen'de Mayınlar 41 Sivili Hayatından Etti

Hudeyde'de mayınlar ve patlayıcılar nedeniyle 41 sivil öldü, 52 kişi yaralandı. Can kaybının çoğu kadın ve çocuk.

16.01.2025 11:03
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ADEN, 16 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu, 2024 yılında Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde mayınlar ve savaştan kalma patlayıcılar nedeniyle 41 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Misyondan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz kıyısındaki liman kentinde geçtiğimiz yıl kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarının neden olduğu 61 olay bildirilirken, bu olaylarda hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluşturdu.

Açıklamada en fazla can kaybının Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi, Hali ve Tuhayta bölgelerinde yaşandığı belirtildi.

Ocak 2019'da kurulan misyon, Hudeyde'deki askeri faaliyetlerin durdurulmasını gözetleme yetkisine sahip.

Yemen'de 2014'ün sonlarında Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşta ülkede geniş alanlar mayınlar ve patlamamış mühimmatla kirlenmiş durumda.

Yemen hükümeti, Husileri 2 milyonun üzerinde kara mayını döşeyerek silahlı çatışmaların sona ermesinden sonra sivillere büyük tehdit oluşturmakla suçluyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'de Mayınlar 41 Sivili Hayatından Etti - Son Dakika

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