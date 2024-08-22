Yemen'de Sel Felaketleri İç Savaşın Olumsuz Etkilerini Arttırdı

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Yemen'de iç savaşın sebep olduğu olumsuzluklarla mücadele eden halkın sıkıntıları, bazı bölgelerde şiddetli yağışların tetiklediği sellerle daha da arttı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yemen'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde 112'den fazla Yemenli hayatını kaybetti, 600'den fazlası da yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Finansman ve Ortaklıklar Bölümü Direktörü Lisa Doughten, BM Güvnelik Konseyi'nde verdiği brifingte, yılbaşından beri ülkede 98 kişinin sel felaketleri, 14 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Doughten, sağanak yağışların tetiklediği sellerden Yemen'deki birçok şehirde yaklaşık 695 bin ailenin doğrudan etkilendiğini, bu ailelerden evlerini ve geçim kaynaklarını kaybedenlerin olduğunu aktardı.

BM Yetkilisi, "İnsani yardım ortakları, sel felaketinden etkilenen ailelere gıda, su, hijyen malzemeleri ve barınak desteği de dahil olmak üzere acil hayat kurtarıcı yardımda bulundu. Etkilenen bölgelere konuşlandırılmış düzinelerce gezici sağlık ekibiyle hastanelere ve sağlık merkezlerine kritik tıbbi malzemeler ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Doughten, fon yetersizliği nedeniyle Yemen genelinde kritik ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşandığı uyarısında bulundu.

38 bin aile evsiz kaldı

Yemen'de sert iklim koşullarının devam etmesi tahmininde bulunan BM verilerine göre, sel felaketleri nedeniyle ülkenin Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib ve Sade şehirlerinde 38 bin 285'ten fazla aile evini kaybetti.

OCHA'nın Yemen ile ilgili raporunda, "Geçen haftalarda şiddetli yağışlar ve yaygın su baskınları, yerel halkın ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine ve barınaklarına zarar verdi. Okullar, yollar ve sağlık tesisleri de dahil olmak üzere tüm altyapıyı olumsuz etkiledi." ifadesi kullanıldı.

Temmuz sonundan bu yana BM'ye bağlı "Hızlı Müdahale Mekanizmasının" sel ve su baskınlarından etkilenen 8 bin 542 aileye yardımda bulunduğu aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR), 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, tam bir zaman belirtilmeden, Yemen'i vuran su baskınları ve sellerden 294 binden fazla kişinin etkilendiği kaydedildi.

En çok yerinden edilmiş halk zarar gördü

Yemen'deki OCHA Ofisinden yapılan açıklamada, Yemen'de son haftalarda etkili olan sel felaketlerinin 51 bin aileyi etkilediği ve bunların çoğunun da yerinden edilenlerden oluştuğu belirtildi.

Sellerden en çok Marib ve Hacce şehirlerinin etkilendiğine dikkati çekilen raporda, sellerden etkilenen diğer bölgelerdeki değerlendirme raporlarının henüz tamamlanmadığına vurgu yapıldı.

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen hafta, Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 180 bin kişinin zarar gördüğünü acil durum müdahalesinin kapsamının genişletilmesi için derhal 4,9 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Şiddetli yağışların eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken, acil durum müdahalesini büyütmek ve genişletmek için acilen 4,9 milyon dolara ihtiyaç var." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminin yayımladığı raporda, Marib'de selden etkilenen yerinden edilmiş ailelerin sayısının 12 bini aştığı ve bu kişilerin son derece zor şartlar altında yaşadığı kaydedildi.

Sel nedeniyle 4'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 8 Yemenlinin Marib'te hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı belirtilen raporda, kentte 7 okulun tamamen 15 okulun ise kısmen hasar gördüğü, ayrıca 3 sağlık merkezinin de hasar aldığı ifade edildi.

Yerinden edilenlerin son derece zor şartlar altında yaşadığına vurgu yapılan raporda, gerçekleştirilen insani yardımların toplam ihtiyacın yalnızca yüzde 12'sini kapsadığı belirtildi.

Uluslararası yardım çağrısı

Uluslararası kuruluşların sunabildiği sınırlı desteğin selden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karışlamada yetersiz kalması nedeniyle yardımların hızlandırılması için uluslararası çağrıda bulunuldu.

UNHCR, uluslararası bağışçılara hitaben Yemen'de selden etkilenenlere yardım ulaştırılması için 25 milyon dolarlık destek çağrısı yaptı.

Çeşitli BM kuruluşlarının sosyal medya hesabından duyurduğu yardım çağrısında, net bir tarih belirtilmeden Yemen'deki sel felaketlerinden 294 binden fazla kişinin etkilendiği hatırlatıldı.

Yardım çağrısında, "Ortaklarımız 67 bin 500 kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırdı ancak 25 milyon dolarlık bir finansman açığı var." ifadesi kullanıldı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ciddi altyapı eksikliğinin bulunduğu ülkede sel felaketleri yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaşın olumsuz etkileriyle mücadele eden halkın acılarını daha da arttırdı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.