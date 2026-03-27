Yemen'de Şiddetli Yağışlar Göçmen Aileleri Vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Şiddetli Yağışlar Göçmen Aileleri Vurdu

27.03.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marib'de fırtına nedeniyle çadırlar yıkıldı, yüzlerce aile açıkta kaldı. Acil yardım çağrısı yapıldı.

Yemen'in Marib ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yüzlerce göçmen aile zarar gördü.

Yemen'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları yöneten göçmen Kampları İdaresi'nden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Arak Kampı başta olmak üzere bazı kamplarda çadırların yıkıldığı, elektrik direklerinin devrildiği ve çok sayıda ailenin açıkta kaldığı belirtildi.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, hükümet ve insani yardım kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

Son günlerde Yemen'in birçok kentinde etkili olan yoğun yağışlar, altyapısı zayıf ülkede insani krizi daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Sivil Toplum, Hava Durumu, Göçmenler, Güncel, Yemen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:51:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.