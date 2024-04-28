Yemen\'deki 2 müze 13 yıl sonra yeniden açıldı

Güncel

Yemen'in başkenti Sana'da, 2011'den bu yana kapalı olan 2 müzenin yeniden açıldığı belirtildi.

İran destekli Husilere bağlı sözde Kültür Bakanlığı, 13 yıl aradan sonra Sana'daki Ulusal Müze ve Halk Miras Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, Kültür Bakanı Abdullah el-Kebsi'nin de aralarında bulunduğu Husi yetkililer hazır bulundu.

Kebsi açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle uzun bir süre kapalı olan müzelerin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Söz konusu müzeler, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e karşı başlayan gösterilerin akabinde 2011'de kapatılmış ve Husiler ile hükümet arasında 2014'ten bu yana yaşanan iç savaş nedeniyle de açılamamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani krizin korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.