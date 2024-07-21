Yemen'deki Husi Grubu, İsrail'e Karşılık Vereceğini Açıkladı

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SANA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, kontrolleri altındaki Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'deki petrol depolama tesislerine İsrail tarafından düzenlenen saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Cumartesi günü televizyonda yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail Hudeyde'de hepsi de sivil hedef olan elektrik santrali, liman ve yakıt depolarına yönelik acımasız bir saldırı başlattı" dedi.

"İsrail'deki önemli hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz" diyen sözcü, Tel Aviv'in güvenli bir bölge olarak kalmayacağını yineledi.

Aynı gün İsrail, savaş uçaklarının Hudeyde liman kentindeki Husi hedeflerini vurarak imha ettiğini açıklamıştı.

Xinhua'ya konuşan bölge sakinleri ve görgü tanıkları petrol depolama tesislerindeki yangının saatler sürdüğünü belirtti.

Husiler'e ait al-Masirah TV'ye göre İsrail'in hava saldırılarında yaklaşık 80 kişi yaralandı.

Tel Aviv'de bir binaya insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı Husilerin üstlenmesinden bir gün sonra İsrail hava saldırılarını başlattı.

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemileri hedef alıyor.

O zamandan beri pek çok nakliye şirketi drone ve füze saldırılarından kaçınmak için rotalarını Afrika'nın güney ucundan dolaşacak şekilde değiştirdi.