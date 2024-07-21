Yemen'deki Husi Grubu, İsrail'e Karşılık Vereceğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'deki Husi Grubu, İsrail'e Karşılık Vereceğini Açıkladı

Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'deki petrol depolama tesislerine düzenlediği saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Husi askeri sözcüsü, İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırısına karşılık olarak İsrail'deki önemli hedefleri vuracaklarını belirtti. İsrail'in Hudeyde liman kentindeki Husi hedeflerini vurduğu açıklanırken, bölge sakinleri ve görgü tanıkları yangının saatlerce sürdüğünü ifade etti. İsrail'in saldırıları sonucunda yaklaşık 80 kişi yaralandı.

21.07.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, kontrolleri altındaki Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'deki petrol depolama tesislerine İsrail tarafından düzenlenen saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Cumartesi günü televizyonda yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail Hudeyde'de hepsi de sivil hedef olan elektrik santrali, liman ve yakıt depolarına yönelik acımasız bir saldırı başlattı" dedi.

"İsrail'deki önemli hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz" diyen sözcü, Tel Aviv'in güvenli bir bölge olarak kalmayacağını yineledi.

Aynı gün İsrail, savaş uçaklarının Hudeyde liman kentindeki Husi hedeflerini vurarak imha ettiğini açıklamıştı.

Xinhua'ya konuşan bölge sakinleri ve görgü tanıkları petrol depolama tesislerindeki yangının saatler sürdüğünü belirtti.

Husiler'e ait al-Masirah TV'ye göre İsrail'in hava saldırılarında yaklaşık 80 kişi yaralandı.

Tel Aviv'de bir binaya insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı Husilerin üstlenmesinden bir gün sonra İsrail hava saldırılarını başlattı.

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemileri hedef alıyor.

O zamandan beri pek çok nakliye şirketi drone ve füze saldırılarından kaçınmak için rotalarını Afrika'nın güney ucundan dolaşacak şekilde değiştirdi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Sözcü, Yemen, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husi Grubu, İsrail'e Karşılık Vereceğini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husi Grubu, İsrail'e Karşılık Vereceğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement