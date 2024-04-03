Yemen'deki Husi lideri: Filistin meselesinde geri adım atmayacağız

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumlarından taviz vermeyeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını" söyledi.
Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle düzenlenen "Kudüs Platformu" etkinliğinde konuşan Husi, Aksa Tufanı başladığından beri Filistin halkına destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
"Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız" ifadesini kullanan Husi, "zafer elde edilene kadar iş birliğini güçlendirmeye çalışacaklarını" dile getirdi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 32 bin 975 Filistinli öldürüldü, 75 bin 577 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Husi lideri: Filistin meselesinde geri adım atmayacağız - Son Dakika
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