Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki sahil kenti Hudeyde'ye 2 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde'nin Cebbane bölgesini 2 kez hedef aldı.
Haberde, saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi.
ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirilmişti.
Hudeyde kentinin kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampının bulunduğu belirtiliyor.
Hudeyde kenti, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra üç önemli limana ev sahipliği yapıyor. Husilerin kontrolü altındaki Salif sahil bölgesinde de önemli bir liman bulunuyor.
ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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