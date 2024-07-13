Yemen'deki Husiler, BM arabuluculuğunda belirlenen yol haritasının dışında müzakere yapmayacak - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, BM arabuluculuğunda belirlenen yol haritasının dışında müzakere yapmayacak

Yemen'deki İran destekli Husiler, BM arabuluculuğunda Yemen hükümetiyle yapılan müzakerelerde belirlenen yol haritasının dışında müzakere yapmayacaklarını açıkladı. Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, BM Yemen Özel Temsilcisi'ne ABD dış politikasını aklama ve dışarıdan gelen saldırıları iç mesele gibi gösterme girişimlerini reddettiklerini belirtti. Yemen halkının insani durumuyla ilgili konularda erteleme ve görmezden gelme politikasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan İzzi, Husilerin tutumunu BM Temsilcisi'ne ilettiklerini ifade etti. Yemen hükümetiyle kapsamlı ateşkes ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ise herhangi bir müzakere yapılmayacağı bildirildi.

13.07.2024 19:27
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Yemen hükümetiyle yapılan müzakerelerde belirlenen yol haritasının dışında müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi'ne (Hans Grundberg) ABD dış politikasını aklama ve dışarıdan gelen saldırıları iç mesele gibi gösterme girişimlerini reddettiğimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Yemen halkının insani durumuyla ilgili konularda "erteleme ve görmezden gelme" politikasını kabul etmeyeceklerini belirten İzzi, Husilerin bu konudaki tutumunu da BM Temsilcisi'ne ilettiklerini kaydetti.

İzzi, Yemen hükümetiyle kapsamlı ateşkes ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ise "Üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanmasının dışında herhangi bir müzakere yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yemen hükümeti, dün BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den ekonomik meselelerle ilgili müzakereler yapılması konusunda davet aldığını duyurmuştu.

Yemen'de taraflar arasındaki müzakereler

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 23 Aralık 2023'te Yemen hükumeti ve Husilerin "ülke genelinde kapsamlı ateşkes" ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurmuştu.

Husiler ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Yemen hükümeti, Husilerin Kızıldeniz'de gerilimi artırması ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdit nedeniyle 18 Mart'ta, Husilerle ateşkes için BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından açıklanan yol haritası sürecini durdurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, BM arabuluculuğunda belirlenen yol haritasının dışında müzakere yapmayacak - Son Dakika

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