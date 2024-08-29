Yemen'deki Husiler, yanmakta olan petrol gemisini çekmeye izin verdi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, yanmakta olan petrol gemisini çekmeye izin verdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi 'MV Sounion'un 'uluslararası taleplere yanıt olarak' çekilmesine izin verdiğini duyurdu.

29.08.2024 05:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi "MV Sounion"un "uluslararası taleplere yanıt olarak" çekilmesine izin verdiğini duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi." ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin "İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki" ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirdi.

Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.

Gemiye saldırı

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, yanmakta olan petrol gemisini çekmeye izin verdi - Son Dakika

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