Yemen'deki saldırılarda 57 kişi öldü, 87 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yemen'deki saldırılarda 57 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin bu hafta Yemen'in Hudeyde ve Hacce kentlerine 8 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

11.07.2024 19:19
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Yemen'deki Husiler, ocak ayından bu yana ABD ve İngiltere'nin, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Al Masirah televizyonunda yayımlanan konuşmasında, konuyla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin bu hafta Yemen'in Hudeyde ve Hacce kentlerine 8 hava saldırısı düzenlediğini belirten Husi, ocak ayından bu yana hava ve denizden ülkenin farklı yerlerine toplam 570 saldırı düzenlediğini aktardı.

Husi, ABD-İngiliz saldırganlığı sonucu ocak ayından bu yana 57 Yemenlinin öldürüldüğünü, 87 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, Denizcilik, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki saldırılarda 57 kişi öldü, 87 kişi yaralandı - Son Dakika

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