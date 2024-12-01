Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatılan bir füzeden dolayı sığınaklara doğru kaçan İsrailliler arasında yaşanan izdihamda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen füzenin düşürüldüğü belirtildi.
Uyarı sirenlerinin çalmasının ardından sığınaklara koşan bölge sakinleri arasında izdiham yaşandığı ve 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Füzenin ise ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.
Yemen'den atıldığı belirtilen füzeye ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Yemen'den Fırlatılan Füze İle İzdiham Yaşandı - Son Dakika
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