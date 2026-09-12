Yemen hükümet güçleri Marib'de Husi saldırısını püskürttü - Son Dakika
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Yemen hükümet güçleri Marib'de Husi saldırısını püskürttü

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Yemen hükümet güçlerinin, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinde Husilerin düzenlediği geniş çaplı saldırıyı püskürttüğü aktarıldı. Hükümete yakın bir siteye göre saldırı, Marib'in batısındaki El-Meşceh ve Ez-Zur bölgelerinde engellendi; taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçlerinin, ülkenin orta kesiminde yer alan Marib vilayetinde Husilerin düzenlediği geniş çaplı saldırıyı püskürttüğü aktarıldı.

Yemen hükümetine yakınlığıyla bilinen "Sahil el-Garbi" internet sitesinde yer alan habere göre, hükümet güçleri Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engelledi.

Marib'in El-Meşceh ve Ez-Zur bölgelerinde Husilerin saldırılarının engellendiği ifade edildi.

Haberde konuya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, hükümet güçleri veya Husilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Marib, El-Cevf, Taiz, Dali ve Beyda başta olmak üzere birçok cephede çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen hükümet güçleri Marib'de Husi saldırısını püskürttü - Son Dakika

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