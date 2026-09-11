Yemen hükümeti Husilerin batıdaki ilerleyişine karşı ABD ve Rusya'dan destek istedi - Son Dakika
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Yemen hükümeti Husilerin batıdaki ilerleyişine karşı ABD ve Rusya'dan destek istedi

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Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Husilerin batıdaki askeri ilerleyişi ve Babulmendeb Boğazı'nı tehdit etmesi üzerine Bahreyn, Fas, İngiltere, ABD ve Rusya'dan yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Zube, Husilere silah, teknoloji ve finansman akışının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki askeri ilerleyişi karşısında destek toplamak için Arap ve Batılı ülkelerin yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Bahreyn, Fas, İngiltere, ABD ve Rusya'dan yetkililerle, Husilerin tırmandırdığı gerilimin bölge ve uluslararası seyrüsefer güvenliği üzerindeki yansımalarını görüştü.

Zube, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmesinde, Husilerin ülkenin Batı sahilinde tansiyonu yükseltmesi ve Babulmendeb Boğazı'nı tehdit etmesinin, İran ajandasına hizmet eden bir plan doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Zube, Babulmendeb'in korunmasının, Yemen'in egemenliği kadar bölge ve dünyanın ortak çıkarını da temsil ettiğini belirtti.

Yemenli bakan, uluslararası düzeydeki kınamaların, Yemen'in sahilleri, limanları ve adalarını korumasını sağlayacak somut adımlara dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Bayreynli bakan ise Yemen'in birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Husilerin saldırılarını ise kınadıklarını aktardı.

Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile de görüşen Zube, Yemen'in, vatandaşlarını koruma ve kıyılarını, limanlarını ve kara sularını güvence altına alma hakkı olduğunu dile getirdi.

Burita ise Yemen'in birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineledi.

Zube, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile yaptığı görüşmede de Husilerin oluşturduğu tehdidin Yemen sınırlarını aşıp bölgesel güvenlik ve su yollarına kadar uzandığına işaret etti.

Yemenli bakan, bu tehdidin bertaraf edilmesi için Yemen'in sınırları, sahilleri, limanları ve kara sularını koruma gücünün desteklenmesi ve Husilere silah, teknoloji ve finansman akışının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Doughty ise Husilerin, Yemen'e, Suudi Arabistan'a ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve gerilimi tırmandırmasını kınadıklarını belirtti.

Zube, ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neil Hop ve Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Evgeny Kudrov ile de görüştü.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zübab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen hükümeti Husilerin batıdaki ilerleyişine karşı ABD ve Rusya'dan destek istedi - Son Dakika

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