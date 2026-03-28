Yemen Hükümeti'nden Husilere Uyarı

28.03.2026 19:59
Yemen hükümeti, Husilerin İsrail'e füze fırlatmasının ulusal güvenliğe tehlike oluşturduğunu belirtti.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, İsrail'e füze fırlatmasının, "ulusal güvenliğin tehlikeye atılması, tedarik zincirlerinin aksaması ve dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi" gibi tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin İsrail'e füze fırlatarak 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını duyurmasının ardından Yemen hükümetinden yazılı açıklama geldi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamada, Husilerin İran rejimini savunmaya katılmasının, Tahran yönetiminin artan askeri ve siyasi baskıyı hafifletmek için vekillerini ek cepheler açmaya zorlaması bağlamında okunabileceği ve bunun aynı zamanda Husiler ile İran'ın bölgedeki yıkıcı projesi arasındaki organik bağı kanıtladığı kaydedildi.

Sonu düşünülmeden girilen bu maceranın tehlikeli sonuçları olacağı belirtilen açıklamada, bunların başında "ülkenin egemenliğini ve Yemen halkının kaynaklarını tehdit eden, insani koşulları kötüleştiren, tedarik zincirlerini aksatan ve dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşayan bir ülkede gıda ve enerji fiyatlarını artıran ciddi risklerin" yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, savaş ve barış kararının Yemen devleti ve kurumları tarafından alınacağı bunun dışında gerçekleştirilen her türlü askeri eylemin yasa dışı bir saldırganlık olarak kabul edileceği, sonuçlarından da failleri ile onları destekleyenlerin sorumlu olacağı vurgulandı.

Yemen hükümetinin, sivilleri koruma, ulusal egemenliği muhafaza etme ve ülke topraklarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit unsuru olarak kullanılmasına engel olmak için tüm önlemleri alacağına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, İran'ın Yemen egemenliğine yönelik mükerrer ihlalleri karşısında kararlı bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattıklarını belirtmişti.

Saldırının İran ve Lübnan'daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılarla eş zamanlı yapıldığını ve başarıya ulaştığını dile getiren Seri, tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

