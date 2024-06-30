Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika
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Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Başladı

Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler himayesinde Maskat'ta esir değişimiyle ilgili yeni bir müzakere turuna başladı. Yemen hükümeti, tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ederken, Husiler daha önce alıkonulan politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu. Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında daha önce birçok esir takası gerçekleştirilmiş olsa da, tarafların elindeki esir sayısı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

30.06.2024 15:55
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Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman'ın başkenti Maskat'ta, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turuna başladı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fedail, "Umman'ın başkenti Maskat'ta esirler ve kaçırılanlarla ilgili BM gözetiminde müzakereler yeni başladı ve olumlu sonuçlar alınacağını umuyoruz." dedi.

Hükümeti temsilen temel taleplerinin, "tüm esirlerin ve kaçırılanların ayrım gözetmeksizin serbest bırakılması" olduğunu ifade eden Fedail, şunları söyledi:

"Hükümet delegasyonunun bu insani dosyaya karşı sorumluluk ve tam bağlılıkla davranması konusunda siyasi liderliğimizden açık ve net talimatlar aldık. Herhangi bir takas anlaşmasının başında yer alan siyasi figür Muhammed Kahtan'ın hiçbir şekilde by-pass edilmemesi gerekiyor."

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika

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