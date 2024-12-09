Yemen İHA'sı İsrail'de Bir Bina Düşürdü

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Yemen tarafından gönderildiği düşünülen insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Gan Yavne'de bir binaya isabet ettiği, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den gönderilen bir İHA'nın İsrail'in güneyindeki Gan Yavne'de bir binaya isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir yaralanma bildirilmediği ve olayın incelendiği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan görüntülerde ise Gan Yavne'de bir binadan dumanların yükseldiği ve kısa bir süre önce de bir İHA'nın bölgede görüldüğü aktarıldı.