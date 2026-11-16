Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındı

Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Yemen'in Sokotra Adası doğusunda seyreden bir tankerin şüpheli bir teknece takibe alındığını bildirdi. Kaptanın raporuna göre ana tekneden destek aldığı değerlendirilen sürat teknesinde merdiven ve silahlı 4 kişi görüldü, yetkililer soruşturma başlattı.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Sokotra Adası'nın doğusunda seyreden bir tanker gemisinin şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığını bildirdi.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, bir tanker kaptanının daha büyük bir ana tekneden destek aldığı değerlendirilen bir sürat teknesinin (skiff) kendilerine yaklaştığına dair rapor ilettiği belirtildi.
Sürat teknesinin üzerinde bir merdiven bulunduğu ve teknede silahlı 4 kişinin görüldüğü aktarıldı.
Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedilirken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
Kaynak: AA
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