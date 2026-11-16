Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındı

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Sokotra Adası'nın doğusunda seyreden bir tanker gemisinin şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, bir tanker kaptanının daha büyük bir ana tekneden destek aldığı değerlendirilen bir sürat teknesinin (skiff) kendilerine yaklaştığına dair rapor ilettiği belirtildi.

Sürat teknesinin üzerinde bir merdiven bulunduğu ve teknede silahlı 4 kişinin görüldüğü aktarıldı.

Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedilirken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.