Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

UKMTO, Yemen'in Sokotra Adası doğusunda seyreden bir tankerin şüpheli bir teknece takibe alındığını bildirdi. Kaptanın raporuna göre ana tekneden destek aldığı değerlendirilen sürat teknesinde merdiven ve silahlı 4 kişi görüldü, yetkililer soruşturma başlattı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Sokotra Adası'nın doğusunda seyreden bir tanker gemisinin şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, bir tanker kaptanının daha büyük bir ana tekneden destek aldığı değerlendirilen bir sürat teknesinin (skiff) kendilerine yaklaştığına dair rapor ilettiği belirtildi.

Sürat teknesinin üzerinde bir merdiven bulunduğu ve teknede silahlı 4 kişinin görüldüğü aktarıldı.

Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedilirken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA
DenizcilikGüvenlikGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Microsoft’taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
Ürgüp’te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
07:37
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
07:24
Suudi Arabistan’ın başkentinde füze alarmı Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
07:08
Greta Thunberg’in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti
Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
06:36
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
05:08
“Patronların Patronu“ hayatını kaybetti Meksika’nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
"Patronların Patronu" hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 08:05:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Yemen'in Sokotra Adası doğusunda tanker, silahlı 4 kişili teknece takibe alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android