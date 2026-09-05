Yemen'in Taiz kentinde Husi saldırısında 3 çocuk ve bir kadın yaralandı

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilerin saldırısında 3 çocuk ile bir kadının yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Husilerin Taiz'de sivilleri hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Husi keskin nişancıların, Taiz'de sivil yerleşim yerlerinde 7, 8 ve 13 yaşlarında 3 çocuk ile bir kadını yaraladığı ifade edildi.

Öte yandan Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Hays ilçesinde eğitim bakanlığına bağlı ofise balistik füze ile saldırı düzenlediği aktarılırken, kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.

Hükümet güçleri Taiz ve Hudeyde'de ilerliyor

Husiler ile hükümet güçleri arasında Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar yaşandığı, hükümet güçlerinin Husilerin elindeki bölgelerde ilerlediği aktarıldı.

Hükümet güçlerinin, Taiz'de yıllardır Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladığı ifade edildi.

Hükümet güçlerinin Taiz'e bağlı Hafyan ilçesinde El-Vesre, Said Taha, Zeyban, El-Hudeyre, en-Necdeyn tepelerini kontrol altına aldığı, söz konusu tepelerin Husilere lojistik destek sağlayan rota üzerinde olmasından ötürü stratejik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Hudeyde'de onlarca Husi yakalandı

Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'de hükümet güçlerinin Sagam ve El-Cerahi cephelerinde ilerlediği, Husilerin büyük kayıplar verdiği ifade edildi.

Hükümet güçlerinin Hudeyde'de de Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladığı, El-Cerahi'deki ilerleyişte onlarca Husinin yakalandığı aktarıldı.

Husilerin bugün Taiz'de sivillerin bulunduğu bölgeye düzenlediği balistik füze saldırısında 4 sivil yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin genelinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Son dönemdeki çatışmalar, 2022 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki ateşkes sürecinden bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışma dalgaları arasında yer alırken, uluslararası merciler Yemen'in yeniden geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.