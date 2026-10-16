Yemen ordusu son 24 saatte 1292 operasyon düzenledi, Husiler 430'dan fazla zayiat verdi

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait askeri hedeflere 1292 operasyon düzenlendiğini, saldırılarda 430'dan fazla Husi mensubunun öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Yemen Şafağı" harekatı kapsamında son 24 saatte düzenlenen saldırıların Husilere ait askeri mevzileri, savunma noktalarını, tahkimatları, siperleri, ateş kaynaklarını, yedek birliklerin toplandığı alanları ve nakliye ile ikmal araçlarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun ateş desteğinin taarruz için uygun koşullar oluşturduğu ve saldırıların ilerlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

Operasyonlarda 430'dan fazla Husi mensubunun öldüğü ya da yaralandığı, 100'den fazla askeri araç ve teçhizatın ise imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Marib'in doğusunda ilerleme sağlandı

Açıklamada, Marib kentinin doğu cephesinde birliklerin ateş desteği ve hedeflere yönelik saldırıların sonuçlarından yararlanarak ilerleyişini genişlettiği, yeni mevziler ele geçirdiği ve hakim konumdaki bazı noktaların kontrolünü sağladığı bildirildi.

Güney ve batı cephelerinde ise Husiler üzerindeki askeri baskının artırıldığı ve örgütün kapasitesinin zayıflatılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yemen ordusu ve Halk Direniş Güçlerinin, Husilere bağlı bazı saha komutanlarını yakaladığı ve bu kişilere yürürlükteki askeri ve hukuki prosedürler doğrultusunda işlem yapıldığı bilgisine yer verildi.

Yemen ordusunun açıklamasında, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayanlara çocuklarını zorla veya çeşitli kampanyalarla silah altına alınmaktan korumaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ailelerden çocuklarını Husilerin çatışmalarda kullandığı alanlara göndermemeleri istendi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na kadar ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.