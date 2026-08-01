Yemen Ordusu Taiz'de Husi Sızma Girişimini Engelledi - Son Dakika
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Yemen Ordusu Taiz'de Husi Sızma Girişimini Engelledi

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Taiz'de Yemen ordusu, Husilerin sızma girişimini başarılı bir şekilde durdurdu.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin sızma girişiminin Yemen ordusunca engellendiği, çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi mensubunun öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Yemen ordusunun Taiz kentinin doğusundaki Kerifat Cephesi'ndeki askeri noktalara yönelik Husiler tarafından düzenlenen sızma girişimine karşı koyduğu belirtildi.

Haberde, ordu güçlerinin Husi unsurların hareketliliğini tespit etmesinin ardından sızma girişiminin engellendiği, orta ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda çok sayıda Husi mensubunun öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Resmi televizyonun haberinde Husilerin Taiz kentine unsurlarını göndermeyi sürdüğü, yeni askeri noktalar oluşturmaya çalıştığı savunuldu.

Husilerden, resmi televizyonun haberine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sükunet hakim olsa da hükümet güçleri ile başkent Sana dahil birçok il ve kenti 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrol eden Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Ordusu Taiz'de Husi Sızma Girişimini Engelledi - Son Dakika

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