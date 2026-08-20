Yemen Ordusundan Husilere 81 Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen Ordusundan Husilere 81 Operasyon

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen ordusu, Husilere karşı son 24 saatte 81 operasyon düzenledi, Husi hedefleri imha edildi.

Yemen ordusunun, ülkenin çeşitli kentlerinde İran destekli Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 81 operasyon düzenlediği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Nezili, ordunun son 24 saatte Husilere ait askeri mevziler ve tehdit kaynaklarına yönelik 81 operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yemenli yetkili, operasyonların, "çok sayıda saha komutanı ile terör örgütü Husi unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, çok sayıda ekipman ve aracın yanı sıra tehdit kaynaklarının imha edilmesiyle sonuçlandığını" belirtti.

Nezili, "Bu operasyonlar, silahlı kuvvetlerimizin, Yemen halkının kaynakları ve çıkarlarına yönelik tekrarlanan Husi terör saldırılarına karşı aldığı bir dizi misilleme tedbirinin parçasıdır. Husiler, sivil alanları kasıtlı olarak hedef alarak Yemen halkını kuşatmakta ve halkın çektiği sıkıntıları artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Husilerden de Yemen ordusunun açıklamalarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Ordusundan Husilere 81 Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

18:50
PFDK’den Mahmut Uslu’ya ağır ceza
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
17:10
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 18:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen Ordusundan Husilere 81 Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.