Yemen ve Lübnan liderleri 21 uzman suçlamasının ardından ortak tehditleri görüştü - Son Dakika
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Yemen ve Lübnan liderleri 21 uzman suçlamasının ardından ortak tehditleri görüştü

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Alimi ile Avn telefon görüşmesinde ortak tehditlere karşı koordinasyonu ele aldı. Görüşme, Haydan'ın İran ve Hizbullah'ı 21 uzmanla Husi saldırılarını yönetmekle suçlamasının ardından yapıldı; Avn Yemen'e, Alimi de Lübnan'ın silahları devletin tekeline alma çabalarına destek verdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile iki "ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehditlerle" mücadeleyi ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Alimi ile Avn, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak tehditlerle mücadele ve caydırıcılığın artırılması amacıyla iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Avn, Lübnan'ın her koşulda Yemen halkının ve siyasi liderliğinin yanında olduğunu belirterek, Yemenlilerin devlet kurumlarını yeniden tesis etme, güvenlik, istikrar ve barışa kavuşma yönündeki beklentilerini desteklediklerini ifade etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı da Lübnan'ın kardeşçe tutumu dolayısıyla Avn'a teşekkür etti.

Alimi, Yemen'in Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Avn ve hükümetinin devlet otoritesini ülkenin tamamına yayma ve silahları devletin tekeline alma çabalarını desteklediğini belirtti.

İki ülkenin ortak bir kaderi paylaştığını kaydeden Alimi, Yemen ve Lübnan'ın "terörist milislerin uzlaşmaz tutumu ve savaş ile barış kararlarını gasbetmesi" nedeniyle sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Alimi ve Avn, ülkelerinin egemenliğini, bölgenin güvenliğini, istikrarını ve deniz yollarını korumak amacıyla Arap ve uluslararası platformlarda istişareleri sürdürme ve tutumlarını koordine etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Liderlerin görüşmesi, Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan'ın İran'ı ve Lübnan'daki Hizbullah'ı, 21 askeri uzman aracılığıyla Husilerin saldırılarının bir bölümünü yönetmekle suçlamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Haydan, dün yaptığı açıklamada, 14'ü İran Devrim Muhafızları mensubu, 7'si Hizbullah mensubu olmak üzere 21 askeri uzmanın Husilerin kontrolündeki bölgelerde hükümet güçlerine karşı askeri eylemleri yönettiklerini duyurmuştu.

Söz konusu kişilerin askeri saldırıların planlanması, füze ve insansız hava araçlarının geliştirilmesi ile Kızıldeniz'deki gemilerin hedef alınması gibi faaliyetleri yürüttüklerini belirtmişti.

İran'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Hizbullah Yemen'de saldırılara katılmadığını, silah ve eğitim kapasitesinin geliştirilmesinde yer almadığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı sürdürüyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı stratejik vilayetleri ele geçirmesinden bu yana bir iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan meşru Yemen hükümetine saha ve hava desteği veriyor.

Kaynak: AA
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