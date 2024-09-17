YENGESİ HEDİYE GÜRAN, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Yengesine Cinayet İddiası: Hediye Güran Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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