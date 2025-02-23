Yeni 8x8 Zırhlı Araç PARS ALPHA Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni 8x8 Zırhlı Araç PARS ALPHA Tanıtıldı

FNSS, IDEX 2025 fuarında 5. nesil PARS ALPHA zırhlı muharebe aracını sergiledi.

23.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisinin en yeni 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA, sahip olduğu 5. nesil yetenekleri kullanıcılara buluşturmak için gün sayıyor.

FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgedeki ihtiyaçlar için öne çıkan araçlarını tanıttı, PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı'nı sergiledi.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEX'in bölgenin ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu ifade ederek, etkinliğin bu yıl da kendilerini yanıltmadığını söyledi.

Fuara yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Kurt, hemen hemen dünyanın bütün savunma sanayisi firmalarının fuarda yer aldığını, kullanıcı tabanlarını oluşturan Orta Doğu, Uzak Doğu'dan, yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan heyetlerin IDEX 2025'e katılım sağladığını belirtti.

IDEX'in bir kez daha bütün dünyanın, sektörün buluştuğu bir fuar olduğuna değinen Kurt, yüksek katılıma bağlı olarak yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini, zaman zaman bu trafiğe yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Fuara en son ve gelişmiş ürünleri PARS ALPHA 8x8 ile katıldıklarını dile getiren Kurt, "Hem bölgede hem ülkemizde bu araçlarla ilgili önemli projeler var. Dolayısıyla bir kez daha aracımızı sergileme imkanı bulduk. Sayıca çok ürünümüz var. Hepsini getiremiyoruz ama maketlerle standımızı destekledik diğer ürünlerle ilgili. 8x8'e çok büyük ilgi var. Dolayısıyla inşallah bölgede de yakın zamanda güzel haberlerle yine sizlerle buluşuruz. Takip ettiğimiz çok sayıda proje var." dedi.

35 yılın bilgi ve deneyimi ALPHA'ya yansıtıldı

ALPHA'yı özgün kılan her şeyin 35 yılın birikimiyle, müşteri deneyimiyle, teknik bilgiyle oluştuğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"5. nesil diyebileceğimiz bir PARS serisi. Dolayısıyla bütün bilgimizi, tecrübemizi aktardığımız muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Şöyle anlatıyorum PARS ALPHA'yı; sınıfında dünyanın dış ölçüleri itibarıyla en küçük aracı olmasına rağmen içeride en büyük hacmi sağlayan araç. Bununla birlikte müthiş bir görev ekipmanı taşıma kapasitesi var hacim olarak da yük olarak da. Koruma olarak özellikle önden konfigürasyon gereği çok büyük avantajları var. Yüksek korumalara çıkabiliyor ufak tefek ilavelerle. PARS ailesinde standart olan ön tarafta 200 derecenin üstünde bir görüş açısıyla yan yana hem komutana hem sürücüye bir durumsal farkındalık tanıyoruz. Bu herhangi bir elektronik ekipman olmadan da sağlanıyor durumda. Günümüzün optik ve elektronik sistemleriyle bu çok çok daha artırılmış durumda.

Her tekerlekten dönüş sayesinde 7,5-8 metre yarıçapta dönebiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj bu boyutta bir araç için. Onun ötesinde yükseklik ayarı yine bizde standart. Çoğu araçta olmayan bir özellik. Düz yollarda yüksek hızlara çıktığınızda aracın dengesi, emniyeti açısından çok önemli. Mayın tehlikesi olan arazilerde araç yüksekliğinin artırılarak ilave koruma sağlaması da PARS ailesinden gelen önemli bir özellik. Hepsiyle birlikte bunu yansıtırken bir de öndeki ve arkadaki personelin bir arada oturabileceği muhteşem bir iç hacim yaratarak PARS'ın son jenerasyonuna noktayı koyduk. Dolayısıyla çok güzel bir ilgi var. İnşallah dediğim gibi çok yakın zamanda önemli projelerde yer aldığını hep beraber göreceğiz."

"İsminin hakkını veriyor"

Aracın ismini özellikle seçtiklerini ve bilerek koyduklarını ifade eden Nail Kurt, "Sınıfının alfası olacağını biliyorduk daha tasarım safhasında. Dolayısıyla haklı çıktığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Türk savunma sanayisinin ihracat başarılarının ortada olduğunu vurgulayan Kurt, "FNSS olarak son dönemde büyük ihracat projelerimizin bitmesi nedeniyle yenileriyle ilgili çok çabamız var ama iyi haberleri veremedik. Çok yakın zamanda yine büyük, önemli haberleri paylaşacağız ve hep beraber ülke olarak sevineceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Fnss, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni 8x8 Zırhlı Araç PARS ALPHA Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni 8x8 Zırhlı Araç PARS ALPHA Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.