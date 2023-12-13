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Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde temizlediği yeni aldığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulan Kudret Akyar hayatını kaybetti. Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu ve tüfeği bu amaçla satın aldığı belirtildi.

Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu
13.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:22
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Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde temizlediği yeni aldığı tüfeğin ateş almasıyla vurulan Kudret Akyar (23), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda meydana geldi. Kudret Akyar'ın temizlediği yeni aldığı tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Polatlı, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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