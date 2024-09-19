Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Ankara'da 312 bin m² alana inşa edilecek yeni adalet sarayının temeli törenle atıldı.

19.09.2024 14:18
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Ankara'da 6 ayrı binada hizmet veren adliyenin yerine, 312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla toplam 588 duruşma salonuna sahip yeni Ankara Adalet Sarayının temeli törenle atıldı.

Yenimahalle'de yapımına başlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temel atma törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bazı siyasiler, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara'nın, bölgesine ve küresel meselelere yön veren bir çekim merkezi olduğunu söyledi.

Bu anlayışla Ankara'yı başkentler yarışında en üst sıraya taşımak için dev yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Kurum, yeni kamu binaları, sosyal konutlarla Ankara'nın çehresini baştan başa yenilediklerini kaydetti.

Bakan Kurum, Ankara Kalesi'nin çevresini ve Başkent Millet Bahçesi'nin de içinde yer aldığı "tarih ve kültür aksını" başkentlilerin hizmetine sunmak için çalıştıklarını, birçok yeşil alanın kazanılması adına çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin, ihya sürecinin tüm engelleme girişimlerine rağmen tamamlandığını aktaran Kurum, "Kararlıyız. Dün olduğu gibi yarın da Ankara'mızı şanına yaraşır bir görünüme, güzelliğe kavuşturmak için yeni eserler yapmaya, yeni yatırımlar sunmaya ilk günkü aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

2027'nin ilk yarısında tamamlanacak

Kurum, dünyanın değiştiğini, Türkiye'nin de değişim süreci yaşadığını, bu kapsamda değişime uygun mekanlara olan ihtiyacın da arttığını ifade etti.

Bu ihtiyaca cevap vermek için 81 ilde yüzlerce yeni, yeşil ve enerji verimli kamu binasının inşa edildiğini dile getiren Kurum, "Kullanım kolaylığı ve depreme dayanıklılık bakımından Avrupa'nın en güçlü adliye saraylarını inşa ediyoruz. Estetik açıdan, Selçuklu taşı nasıl dantel gibi işlediyse, Osmanlı nasıl yaptığı eserlerde kudret ile merhameti buluşturduysa, bizler de onların torunları olarak bu kutlu mirasa sahip çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Ankara Adalet Sarayının, başkentteki dağınık vaziyette verilmeye çalışılan yargı hizmet binalarını aynı çatı altında birleştireceğini aktaran Kurum, bunun adalet hizmetinin hızını artıracağını vurguladı.

Adalet sarayının, başkentin kalbi sayılabilecek bir alana inşa edildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla toplam 746 bin metrekarelik inşaat alanıyla, Türkiye'nin en geniş kapalı alanına sahip adliyemiz burası olacak. Yine 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık açık ve kapalı otoparkı, yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 kat olarak tasarladığımız bu bina yüksek teknolojiyle, enerji verimli, yalıtımlı ve aynı zamanda iklim değişikliğine duyarlı sıfır atık binalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak özelliklerle donatılmıştır. Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlayarak ülkemize, başkentimize, milletimize armağan edeceğiz."

"Öncelikli hedefler arasında deprem bölgemizi ayağa kaldırmak var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, hangi partiden olursa olsun milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ortak akıl masaları kurduklarını dile getirdi.

Kurum, "Mesele millet olduğunda geriye kalan her şeyi birer teferruat olarak görüyoruz. Bu noktada herkesi de sorumluluğa davet ediyoruz. Biz de üzerimize düşen ne varsa tüm gücümüzle sahada onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki milletimize hizmet en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşsın. Bahaneler ve mazeretler değil, projeler ve yatırımlar konuşulsun. Biz istiyoruz ki herkes bulunduğu görevin hakkını versin, yeri geldiğinde ulusal çıkarlar için, ulusal işbirliklerine imza atılsın." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugün öncelikli hedefleri arasında deprem bölgesindeki 11 ili ayağa kaldırmak olduğunun altını çizen Kurum, "Geçtiğimiz hafta 100 bininci konutumuzun anahtar teslimlerini yaptık. Bu teslim süreçlerini 11 ilimizin tamamında yapmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Adaleti gerçekleştirmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin de yeni adliye binasında adalet dağıtılacağını belirterek, "Adalet devletin dinidir." ifadesini kullandı. Şahin, Valilik olarak inşa sürecinde üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek, hayırlı olmasını diledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise başkentte 6 ayrı binada adalet hizmetlerinin vatandaşlara sunulduğunu belirtti. Ankara'nın yakın zamanda Cumhuriyet'in yeni yüzyılına yakışan bir adliye binasına kavuşacağını ifade eden Karaköse, "Adaleti gerçekleştirmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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